За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 30 новых случаев заболевания COVID-19

Количество новых случаев постепенно снижается.

За последние сутки на территории Ленобласти было зафиксировано 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению из стационаров выписали 14 человек. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего за время пандемии в Ленобласти официально известно о 6111 случае COVID-19, 4196 человека выздоровели, 56 умерли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пятницу в Ленобласти будет теплая и облачная погода.

Фото: Piter.TV