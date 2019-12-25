За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 30 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленобласти было зафиксировано 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению из стационаров выписали 14 человек. Летальных случаев не зафиксировано.
Всего за время пандемии в Ленобласти официально известно о 6111 случае COVID-19, 4196 человека выздоровели, 56 умерли.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пятницу в Ленобласти будет теплая и облачная погода.
Фото: Piter.TV
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