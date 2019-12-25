В пятницу в Ленинградской области будет тепло и облачно

Дневная температура достигнет +26 градусов.

В пятницу, 7 августа, в Ленинградской области установится теплая погода без осадков. Кратковременные дожди и туман возможны только ночью утром в отдельных районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В темное время суток температура будет составлять от +11 до +16 градусов, а днем столбик термометра покажет от +2 до +26.

Порывы западного ветра в течение суток составят 3-8 м/с днем и 1-5 м/с - ночью.

Атмосферное давление незначительно понизится ночью, но после рассвета приемущественно не изменится.

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