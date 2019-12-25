Школу в Волховском районе, пострадавшую от молнии, восстановят к 1 сентября

Из резервного фонда выделено 10 миллионов рублей на проведение ремонта.

Ко Дню знаний здание Сивирской средней школы в Волховском районе будет полностью восстановлена: 19 июня в учебное заведение ударила шаровая молния во время сильного урагана. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Распоряжение о проведении ремонта утвердил Александр Дрозденко. Резервный фонд выделил на восстановление здания 10 миллионов рублей. В школе пройдет замена кровли, окон и переустановка электросетей, которые серьёзно повредились во время ливня.Кроме того, предстоит восстановить спортивный зал, который полностью сгорел.

Добавим, что Свирицкая школа принимает учеников с 1934 года. Сейчас в ней занимаются 57 школьников.

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Фото: ВКонтакте / svirschool