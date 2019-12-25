В гостиницах Ленобласти почти не осталось мест

Номера заняты отдыхающими практически до осени.

В четверг, 6 августа, президент Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий и организаций Арнольд Риш.в разговоре с "Невскими Новостями" рассказал, что гостиницы Ленинградской области полностью заняты отдыхающими.

Номера забронированы до осени. Что касается городских гостиниц, то там загруженность оценивается в 40-50%. Стоимость номеров осталась на уровне прошлого года. Также эксперт уточнил, что, учитывая спрос на размещение, растут экскурсионные запросы. Однако организованных групп все еще мало. Пока что музеи не заключают с туркомпаниями договоров, бронирование идет только у них напрямую.

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