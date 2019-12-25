Фестиваль приурочен к премьере второй части фильма "Поезд в Пусан".

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что в Петербурге пройдет бесконтактный фестиваль корейского кино. Организаторами мероприятия выступают платформа STAY и кинопрокатная компания "ПРОвзгляд". Соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении редакции Piter.TV.

Первый бесконтактный фестиваль корейского кино пройдет с 14 по 16 августа в петербургском автомобильном кинотеатре "Кинолахта". После просмотра кинолент планируются встречи с участием экспертов.

В программе заявлены такие киноленты, как "Пылающий" режиссера Ли Чхан Дон, работа Чхве Гук-хи "Дефолт" и кинолента "Поезд в Пусан" от Ен Сан Хо. Отмечается, что мероприятие приурочено к премьере фильма "Поезд в Пусан 2: Полуостров", которая запланирована в российском прокате на 20 августа 2020-го.

Ранее мы сообщали о том, что в акватории Финского залива прошла благотворительная регата "Свет. Дети".

Фото:кадр из фильма