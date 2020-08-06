В акватории Финского залива прошла благотворительная регата "Свет. Дети"

Многие участники выходили под парусом впервые.

В начале августа в Петербурге состоялась благотворительная регата "Свет. Дети", в которой 11 команд соревновались между собой и собирали средства для онкобольных детей. Гонки проходили на крейсерско-гоночных яхтах класса "Л-6", разработанных ленинградским конструктором Анатолием Петровичем Киселевым.

Многие участники выходили под парусом впервые. Например, накануне гонки команда киностудии "Ленфильм" не только тренировалась, но и чинила повреждённую часть судна – краспицу.

Каждая команда, которая участвует в регате, вносит стартовый взнос. Но мы решили, что обязательно должны собирать средства и во время проведения соревнований. И поэтому добавился так называемый процесс фандрайзинга, который начинается с момента анонса регаты, когда каждый может поддержать команду, которая им нравится, и переводить деньги - рассказала Юлия Божина, директор фонда "Свет.дети".

Болельщики наблюдали за парусами с теплохода и делали пожертвования на лечение детей больных онкологическими заболеваниями. Всего за время регаты удалось собрать более 1,8 миллиона рублей. В прошлом году, во время первой регаты, удалось собрать более 800 тысяч рублей после того, как под парусом вышло девять команд.

Благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями "Свет" был основан в 2008 году. В программы деятельности фонда входит оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие в развитии онкологических клиник Санкт-Петербурга.

Фото, видео: Piter.tv