Жители Петербурга рассказали, чем будут заниматься в нерабочие дни

Жители города поделились планами на предстоящую неделю локдауна. Спойлер: не все будут сидеть дома.

Уже в эту субботу, 30 октября, петербуржцы уходят на "каникулы" в связи с введением ограничительных мер – нерабочей недели в Петербурге. В период с 30 октября по 7 ноября будут закрыты заведения общественного питания, торговые центры и непродовольственные магазины, фитнес-центры, банные комплексы, организации сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры. Piter TV узнал о планах петербуржцев на период недельного локдауна и отношении горожан к подобным ограничительным мерам.

Половина респондентов отметили, что несмотря на ограничения они все же продолжат работать в это время, среди них сотрудники МЧС и компаний, которые отвечают за функционирование телекоммуникаций в городе. Ограничения не коснулись и гостиничного бизнеса, по словам сотрудника отеля, они все же ждут туристов, решивших посетить Петербург. Некоторые горожане подчеркнули, что продолжат работать с понедельника, но в удаленном формате.

Хоть будущую неделю объявили нерабочей, мы с коллегами будем постоянно на связи: отвечать на звонки и реагировать на моменты, которые возникнут по работе. Но в любом случае мы переводимся на удаленку. В планах: гулять по паркам, так как все будет закрыто, а QR-кода у меня нет. Жительница города

Однако в числе опрошенных были работники спортивной сферы, деятельность которых полностью приостановлена из-за новых ограничительных мер.

Ограничения сказываются отрицательно, потому что у тренеров почасовая оплата, соответственно все на эту неделю уходят в отпуск за свой счет. К тому же это тормозит тренировочный режим спортсменов. Тренер в фитнес-центре

Также среди респондентов оказались те, чьи планы совсем не изменились из-за локдауна – это фрилансеры, им для работы достаточно ноутбука и теплого пледа. А что касается петербургских студентов, некоторые ВУЗы приняли решение подарить своим ученикам осенние каникулы, по словам студента Политехнического университета Петра Великого, это отличная возможность закрыть все долги.

Кроме того, петербуржцы поделились мнением об эффективности введенных мер. Как отмечает большинство опрошенных, неделя отдыха не повлияет на улучшение эпидемиологической ситуации в городе, одна респондентка вспоминает аналогичный опыт введения ограничений в мае и считает, что заболеваемость не уменьшится, хотя закрытие ресторанов и торговых комплексов замотивирует жителей вакцинироваться. Некоторые жители Северной столицы прогнозируют негативные последствия антиковидных мер, так как это "вызывает большое раздражение в обществе". Респонденты сомневаются в том, что петербуржцы будут сидеть дома одни, ведь данные меры не помешают видеться на улице или ходить друг к другу в гости.

Остальные участники опроса уверены, что мини-отпуск для горожан – это нужное решение, так как локдаун позволит уменьшить контакты с возможными зараженными, а также будет способствовать вакцинированию населения.

Я думаю, что это действительно поможет, так как люди будут меньше контактировать, следовательно не будут распространять вирус, а также задумаются о вакцинации и о своем здоровье. Сотрудник службы МЧС

Подробнее о том, что будет закрыто и открыто на нерабочей неделе в Петербурге, читайте в нашем материале.

Видео, фото: Piter TV