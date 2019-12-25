Что будет закрыто и открыто на нерабочей неделе в Петербурге

Нерабочую неделю ввели, чтобы разорвать цепочку передачи инфекции. Власти надеются, что петербуржцы останутся дома, и практически не оставили им других вариантов.

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге объявили нерабочую неделю из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Часть ее пришлась на выходные в честь Дня народного единства. Можно было бы сказать, что город вернется в март 2020-го года, когда все было закрыто, но по факту отличия все-таки есть. Piter.TV подробно рассказывает, как будет жить Северная столица во время жестких ограничительных мер.

Зачем в Петербурге вводят нерабочую неделю

Владимир Путин объявил в Россию нерабочую неделю, при этом регионы могут самостоятельно определять, какие предприятия и учреждения будут работать, а какие — нет. Ситуация с коронавирусом в городе является очень напряженной. В день регистрируют более 3000 новых заболевших, а 18 инфекционных стационаров работают под большой нагрузкой. Руководитель рабочей группы при Межведомственном городском координационном совете Евгений Шляхто выразил мнение, что ограничения позволят разорвать цепочку передачи заболевания и повысить темпы вакцинации.

Также у регионов есть полномочия продлить нерабочие дни после 7 ноября, но в Петербурге такого решения пока не принимали.

Что будет закрыто на нерабочей неделе в Петербурге

— предприятия общественного питания. Исключения составляют обслуживание на вынос, доставка, точки общественного питания на вокзалах и АЗС, производственные столовые.

— салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, косметические салоны, недоступны банные услуги, ветеринарные услуги. Исключения: парикмахерские услуги, помывочные зоны в банях, экстренная ветеринарная помощь.

— объекты розничной торговли, кроме аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%.

— фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, объекты развлечения и досуга, а также букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пункты приема ставок. Работа зоопарков разрешена только на открытом воздухе. В Ленинградском зоопарке сообщили, что работать не будут.

— детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.

—культурные и зрелищные мероприятия, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия, досуговые и иные мероприятия, в том числе мастер-классы, лекции, тренинги.

— библиотеки, цирки, кинотеатры, концертные площадки, иные организации исполнительских искусств.

— пассажирские перевозки внутренним водным транспортом.

— офлайн обучение в школе. Обучение программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам будет проходить дистанционно.

— временно не будут предоставляться государственные, муниципальные и иные услуги в помещениях органов государственной власти Петербурга, государственных учреждений Петербурга, в том числе в МФЦ. Исключения: регистрация брака и его расторжение, регистрация рождения или смерти.

— стоматологии, кроме экстренной помощи.

Все ограничения прописаны в постановлении правительства Петербурга №121.

Что будет работать с 30 октября по 7 ноября

— театры и музеи. Необходим QR-код.

Музеи продолжают работать, поскольку уже проявили себя как дисциплинированные и безопасные учреждения, куда гости попадают исключительно по записи, предварительно купив билеты онлайн. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга.

— продовольственные магазины, аптеки и пункты вакцинации в торговых центрах. Также можно забирать еду с фуд-кортов на вынос.

— гостиницы, пансионаты, дома отдыха, санатории. Нужен будет QR-код или ПЦР тест, сделанный не ранее 3 дней назад.

— С 1 по 3 ноября — все поликлиники и больницы, стационарные медучреждения, в том числе по оказанию плановой помощи. 4 ноября — экстренная помощь. 5 и 6 ноября — будет работать дежурный состав в поликлиниках, чтобы оказывать помощь на дому. Пункты вакцинации продолжат свою работу.

— дежурные группы в детских садах — с 1 по 3 ноября.

Как будет работать общественный транспорт

Наземный общественный транспорт и метрополитен будут работать по графику выходного дня. Повышения цен не будет. Официальной информации о том, что льготные проездные билеты будут заблокированы, пока не сообщалось, однако такой вариант обсуждается, сообщили "Невские Новости".

Кто может работать на нерабочей неделе

Те учреждения и предприятия, которые не были перечислены в постановлении правительства Петербурга №121, принимают решение о нерабочих днях самостоятельно.

Свою работу продолжат сотрудники органов исполнительной власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования этого ведомства. Также продолжат работу лица, которые обеспечивают охрану и содержание объектов, которые не могут быть приостановлены из-за технологических особенностей. 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны быть переведены на дистанционный режим работы. Такие же рекомендации были представлены частным образовательным организациям.

Власти Петербурга пообещали проводить антиковидные рейды и следить за тем, как выполняются требования и запреты. Также рейды будут проводиться по обращениям и жалобам петербуржцев.

Кто может получить QR-код

QR-код пригодится горожанам уже с 1 ноября. До 7 ноября в том случае, если вы решите сходить на спектакль в театр или в музей. После нерабочей недели — на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек. Получить QR-код может человек, который либо полностью прошел вакцинацию, либо переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев, и у него есть подтверждение, либо граждане с медотводом к вакцинации. Отрицательные ПЦР-тесты приниматься не будут.

По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрея Сараны, человек с отрицательным ПЦР-тестом не заразит других, но сам может заразиться от вакцинированных или переболевших ранее.

Ранее Piter.TV подробно рассказал, где и как получить QR-код.

Могут ли иностранцы получить QR-код

Иностранцы, которые не вакцинировались российским препаратом, не смогут получить QR-код. Тот, кто не прошел вакцинацию, может это сделать в России на платной основе. Трудовым мигрантам предлагается вакцина "Спутник Лайт".Если у иностранца есть СНИЛС, то он может получить QR-код на портале Госуслуг, если нет — можно предъявить справку о вакцинации от медицинской организации.

Накануне список пунктов вакцинации для иностранных граждан был расширен до 39. Стоимость прививки составляет от 1,5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV