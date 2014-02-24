QR-код: как получить его в Петербурге

C ноября QR-коды станут пропуском в культурные учреждения, фитнес-центры, торговые центры. Piter.TV собрал в один материал все вопросы и ответы о кодах.

С 1 ноября в Петербурге вступят в силу новые коронавирусные ограничения: попасть в общественные места горожанам позволит только QR-код, полученный после вакцинации или перенесенного ковида, или официальный медотвод. По словам властей, отрицательный ПЦР-тест для этих целей не подойдет. В ноябре петербуржцы с кодом смогут посещать спортивные и конгрессно-выставочные мероприятия, бассейны и фитнес-центры, музеи, кинотеатры, концерты, ЗАГСы, а начиная с 1 декабря – еще и торговые центры, общепит, отели и магазины (за исключением аптек и продовольственных магазинов).

Piter.TV собрал в один материал-памятку все вопросы и ответы о получении QR-кода.

Что можно предъявить для посещения общественных мест?

Еще раз обозначим, какие справки позволят посещать общественные места в период ограничений:

— QR-код о вакцинации, срок действия которого составляет один год. Его можно показать в распечатанном или электронном виде. Вакцинироваться можно "Спутником V", "Спутником Лайт", "КовиВаком", "ЭпиВакКороной". Если к моменту вступления ограничений в силу вы будете привиты дольше года, ваш QR-код перестанет действовать – понадобится ревакцинация;

— QR-код о перенесенном заболевании, срок действия которого составляет 180 дней (полгода). Его можно показать в распечатанном или электронном виде. Если к моменту вступления ограничений в силу пройдет более полугода с того момента, как вы переболели, ваш QR-код так же перестанет действовать – придется пройти курс вакцинации;

— Справка о медицинском отводе для тех, кому нельзя вакцинироваться.

Не подойдут ПЦР-тесты с отрицательным результатом и справки о наличии антител.

Как будут проверять подлинность QR-кода?

Считывать коды сотрудники общественных мест будут с помощью встроенных в смартфоны средств чтения QR-кодов. При сканировании кода на экране смартфона появится карточка с данными владельца сертификата о вакцинации или сертификата переболевшего и подтверждением того, что сертификат действителен. Кроме того, вместе с кодом у посетителей будут запрашивать паспорт.

Как получить QR-код, если прошел полный курс вакцинации.

По окончании второго этапа вакцинации (или после прививки однокомпонентным "Спутником Лайт") индивидуальный сертификат о пройденной процедуре и QR-код сформируются автоматически в личном кабинете гражданина на Госуслугах. Наличие учетной записи на Госуслугах обязательно для получения сертификата и кода. Если у вас нет учетной записи или нет компьютера, обратитесь в ближайший МФЦ – вам помогут создать аккаунт на портале.

В некоторых пунктах вакцинации бумажную версию сертификата с кодом выдают на руки, электронная же версия всегда будет находиться в личном кабинете на Госуслугах. При необходимости ее можно будет распечатать.

Как получить QR-код, если переболел ковидом.

Сертификат переболевшего с кодом так же автоматически формируется в личном кабинете на Госуслугах после выписки из больницы или обращения в поликлинику. В обоих случаях вам должны поставить официальный диагноз "COVID-19".

Как получить QR-код, если переболел ковидом неофициально.

Возможность получить код есть и для тех, кто не попал в официальную статистику по коронавирусу. Такое могло произойти, если вы не обращались в поликлинику для лечения и перенесли болезнь дома или же лечились от ковида в больнице, но не обратились в поликлинику после. В таких случаях обязательное условие для получения кода – наличие положительного ПЦР-теста или выписки из больницы. Выписку и тест можно показать медикам в ближайшей поликлинике, тогда данные неофициального пациента внесут в реестр. После этого, как и в случае с официально переболевшими, сформируется индивидуальный QR-код на Госуслугах. Если вы не сдавали ПЦР-тест, вы не сможете получить код.

Что делать, если QR-код не приходит?

На Госуслугах сертификат с кодом обычно появляется в течение суток. Если процедура затягивается, стоит проверить свои данные (ФИО, дату рождения, номер СНИЛС) и исправить ошибки, там же нужно убедиться, что учетная запись подтверждена. В крайних случаях есть возможность обратиться в техподдержку портала.

Также можно обратиться в пункт вакцинации, поликлинику или больницу, где вы состоите на учете как вакцинированный или переболевший. Проверьте вместе с медиками, правильно ли записаны в анкету ваши данные.

Как получить медотвод?

Эта справка о временном или полном отказе от вакцинации выдается гражданам, имеющим медицинские противопоказания от прививки. Пациенту с возможными противопоказаниями необходимо обратиться к лечащему врачу или узкому специалисту, у которого он состоит на учете. После консультации и осмотра врач направит врачебной комиссии информацию о том, что пациенту нельзя проходить вакцинацию по состоянию здоровья. Окончательное решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия учреждения.

Срок действия временной справки составляет 30 дней. По окончанию срока нужно снова посетить врача для консультации.

На вопросы о QR-кодах, медотводах и вакцинации петербуржцам могут ответить в службе 122.

При подготовке материала использовалась информация комитета по информатизации и связи.

Фото: unsplash