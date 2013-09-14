Власти Петербурга отказались пускать горожан в общественные места по ПЦР-тестам

Цель введенных ограничений – стимулировать граждан прививаться.

С ноября попасть в общественные места смогут только те петербуржцы, которые имеют QR-код переболевшего или вакцинированного, а также справку об официальном медотводе. Несмотря на то, что сайт госуслуг также генерирует QR-код после сдачи ПЦР-теста в лаборатории, пускать по нему не будут. Об этом пишет "Фонтанка".

Власти города не назвали причину такого решения. Но собеседник издания, близкий к оперативному штабу, пояснил, что цель введенных ограничений – стимулировать горожан прививаться.

Вакцинация, вакцинация и еще раз вакцинация. Сказал собеседник

Для сравнения, в странах Евросоюза жителям предлагают право выбора – ПЦР и экспресс-тест на антиген может заменить справку о прививке. Таким образом, те, кто не хочет вакцинироваться, могут избежать этой процедуры. При этом в ряде стран можно сделать тест на коронавирус какое-то количество раз бесплатно, в рамках страховки.

Ранее мы писали, что петербуржцы стоят в огромных очередях в ТЦ после новости о QR-кодах.

Фото: pexels.com