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В Петербурге все 18 ковидных стационаров работают под большой нагрузкой
Сегодня, 20:31
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В Петербурге все 18 ковидных стационаров работают под большой нагрузкой

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Об этом заявил губернатор города.

Все 18 петербургских ковидных стационаров работают под большой нагрузкой, но при этом больницы стараются оказать и плановую  медпомощь. Об этом 25 октября в эфире "Радио России" заявил губернатор города Александр Беглов. 

По словам Беглова, в Петербурге по-прежнему высокая заболеваемость коронавирусом – около 3 000 человек заболевают ковидом. За сутки в городе зарегистрировали 2 693 случая заболевания, 1 102 человека были выписаны из стационаров и 65 человек скончались.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге с 30 октября усиливаются ограничительные меры. До 7 ноября не будут работать ТЦ, салоны красоты, фитнес-центры и бассейны. Также в Петербурге могут расширить перечень сфер с обязательной вакцинацией.

Фото: Piter.TV

Теги: александр беглов, коронавирус, стационары
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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