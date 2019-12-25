В Петербурге могут расширить перечень сфер с обязательной вакцинацией

По мнению специалистов, вакцинация от коронавируса будет проводиться ежегодно, как это делается при гриппе.

В понедельник, 25 октября, на пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия сообщила, что 80% сотрудников, которые должны быть привиты до 15 ноября, будут отсчитываться от общей численности штата. В случае, если показатель "не дотянет", учтут переболевших. Об этом сообщила "Фонтанка".

Чхинджерия уточнила, что достижение коллективного иммунитета с помощью переболевших неправильно, неэффективно. По ее мнению добиваться коллективного иммунитета надо за счет вакцинации. Специалист уверена, что вакцинацию от коронавируса будут проводить ежегодно. Она призвала горожан не паниковать и принять это как необходимую меру, "если мы не хотим этих ограничений".

Ранее мы писали, что пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге предсказали на декабрь.

Фото: Piter.tv