Пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге предсказали на декабрь

Эксперты назвали неблагополучной текущую эпидемобстановку в городе.

Специалисты Роспотребнадзора спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом на декабрь.

В прошлом году подъем заболеваемости начался в это же время. Заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия

Она добавила, что самое неприятное еще впереди, и отметила, что текущую эпидемобстановку в городе нельзя назвать благоприятной. Рост заболеваемости начался с 35-й календарной недели, прирост новых больных составляет от 10 до 27% еженедельно. Кроме того, сейчас в Петербурге наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями.

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге введут "жесткий локдаун" по московскому образцу. В этот период времени в городе будут закрыты кинотеатры, заведения общепита будут работать только на вынос и доставку, в театры и музеи можно будет попасть только по QR-коду или справке о медотводе.

Ранее мы писали, что ТЦ продолжат работать в Петербурге в нерабочие дни.

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