ТЦ продолжат работать в Петербурге в нерабочие дни

В них размещены пункты вакцинации, аптеки и продуктовые магазины.

Торговые центры в Петербурге будут работать в нерабочие дни, так как во многих из них размещены пункты вакцинации, аптеки и продовольственные магазины. При этом торговые островки будут закрыты. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

При этом QR-коды на входе в ТЦ будут проверять выборочно. В музеи и театры можно попасть только при наличии QR-кода.

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся очередные ограничения: работать в эти дни продолжат продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами первой необходимости, парикмахерские.

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