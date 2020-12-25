В Комздраве объяснили, почему отрицательным ПЦР-тестом нельзя заменить QR-код

Отрицательный ПЦР-тест лишь говорит о том, что человек в настоящий момент не болеет коронавирусом.

С 1 ноября в Петербурге вступает в силу новая волна ограничений, связанная с пандемией коронавируса. С этого времени попасть в большинство общественных мест можно будет только по QR-коду. Первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", почему ПЦР-тест не подойдет в качестве альтернативы.

По словам Сараны, отрицательный ПЦР-тест лишь говорит о том, что человек в настоящий момент не болеет коронавирусом. Однако люди, переболевшие ковидом или вакцинированные от него, являются для него распространителями вируса. Соответственно, человек с легкостью может заболеть коронавирусом.

Смольный призывает горожан вакцинироваться от ковида. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, чтобы побороть коронавирус, суточное число вакцинированных в городе должно вырасти до 40 тысяч человек.

За прошедшие сутки первично привились 5 098 человек, вторично вакцинировались 5 953 петербуржца. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 663 388 человек, 1 800 829 человек полностью завершили цикл вакцинации. В настоящее время в Петербурге работают 174 стационарных и 41 мобильный пунктов вакцинации.

Фото: Piter.TV