Ленинградский зоопарк закрывается с 30 октября по 7 ноября

Ленинградский зоопарк не будет работать в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября. Об этом 25 октября на своей странице ВКонтакте рассказали сотрудники зоопарка.
Очень надеемся, что это поможет нашему прекрасному городу сократить количество заболевших Covid-19! И ещё мы надеемся, что уже совсем скоро откроем двери для наших любимых посетителей.
пресс-служба Ленинградского зоопарка
Однако сотрудники продолжат радовать петербуржцев публикациями в социальных сетях. Также сотрудники пожелали горожанам здоровья и благополучия.
Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся очередные ограничения: работать в эти дни продолжат продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами первой необходимости, парикмахерские. Власти Петербурга пока не планируют продлевать ограничения для бизнеса после 7 ноября.
Фото: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК
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