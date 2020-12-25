Ленинградский зоопарк закрывается с 30 октября по 7 ноября

В настоящий момент неизвестно, когда зоопарк откроется вновь.

Ленинградский зоопарк не будет работать в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября. Об этом 25 октября на своей странице ВКонтакте рассказали сотрудники зоопарка.

Очень надеемся, что это поможет нашему прекрасному городу сократить количество заболевших Covid-19! И ещё мы надеемся, что уже совсем скоро откроем двери для наших любимых посетителей. пресс-служба Ленинградского зоопарка

Однако сотрудники продолжат радовать петербуржцев публикациями в социальных сетях. Также сотрудники пожелали горожанам здоровья и благополучия.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся очередные ограничения: работать в эти дни продолжат продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами первой необходимости, парикмахерские. Власти Петербурга пока не планируют продлевать ограничения для бизнеса после 7 ноября.

Фото: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК