Власти Петербурга пока не планируют продлевать ограничения для бизнеса после 7 ноября

В Смольном пока не видят оснований для дальнейшего расширения COVID-ограничений. Об этом на видеоконференции по вопросу функционирования организаций Петербурга в условиях COVID-19 25 октября сообщил Борис Пиотровский. Его слова приводят "РИА Новости".
Вице-губернатор считает, что вакцинация, режим QR-кодов и перевод сотрудников на "удаленку" позволит выйти к Новому году на работу без существенных ограничений. Власти рассчитывают на то, что количество людей в общественном транспорте на нерабочей неделе снизится в 2 раза.
Пиотровский также объяснил, почему музеи продолжат свою работу. По его словам, они проявили себя как одни из самых безопасных учреждений. При этом фитнес-центры, бассейны, салоны красоты будут закрыты.
Российский союз туриндустрии выступает против введения в Петербурге ограничительных мер. По словам представителей гостиничного бизнеса, они также соблюдали все требования.
Фото: Piter.TV
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