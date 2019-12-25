Власти Петербурга пока не планируют продлевать ограничения для бизнеса после 7 ноября

С 30 октября по 7 ноября большинство учреждений будут закрыты.

В Смольном пока не видят оснований для дальнейшего расширения COVID-ограничений. Об этом на видеоконференции по вопросу функционирования организаций Петербурга в условиях COVID-19 25 октября сообщил Борис Пиотровский. Его слова приводят "РИА Новости".

Вице-губернатор считает, что вакцинация, режим QR-кодов и перевод сотрудников на "удаленку" позволит выйти к Новому году на работу без существенных ограничений. Власти рассчитывают на то, что количество людей в общественном транспорте на нерабочей неделе снизится в 2 раза.

Пиотровский также объяснил, почему музеи продолжат свою работу. По его словам, они проявили себя как одни из самых безопасных учреждений. При этом фитнес-центры, бассейны, салоны красоты будут закрыты.

Российский союз туриндустрии выступает против введения в Петербурге ограничительных мер. По словам представителей гостиничного бизнеса, они также соблюдали все требования.

Фото: Piter.TV