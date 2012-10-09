  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:01
85
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве после нерабочих дней число заболевших COVID-19 снизилось на 15%

0 0

Сергей Собянин рассказал о статистике в городе после проведенной нерабочей недели.

В Москве после нерабочих дней число заболевших COVID-19 снизилось на 15%. Такое заявление на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сделал глава российской столицы Сергей Собянин. Чиновник подчеркнул, что в регионе эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается.

С 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Мария Захарова рассказала о проблемах с итоговым документом "нормандской четверки".

Фото и видео: Правительство России

Теги: москва, нерабочая неделя, сергей собянин, статистика
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии