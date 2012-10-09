Сергей Собянин рассказал о статистике в городе после проведенной нерабочей недели.

В Москве после нерабочих дней число заболевших COVID-19 снизилось на 15%. Такое заявление на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сделал глава российской столицы Сергей Собянин. Чиновник подчеркнул, что в регионе эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается.

С 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю. Сергей Собянин, мэр Москвы

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Фото и видео: Правительство России