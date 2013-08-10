Мария Захарова рассказала о проблемах с итоговым документом "нормандской четверки"

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ФРГ, Франция и Украина активно выступают за проведение встречи.

Представители "нормандской четверки" на предложение Москвы перед встречей обсудить итоговый документ не отвечают. С таким заявлением в эфире телеканала "Россия 1" выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вопрос к Парижу и Берлину, сколько можно делать вид, что они не замечают хамского, провокативного поведения киевского режима? Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Мария Захарова также отметила, что коллеги с Запада постоянно говорят о том, что "побуждают российскую сторону, а Москва якобы не готова". На деле же Москва прежде чем проводить эти встречи, предлагает заранее просчитать, какой будет итог. Однако на это предложение нет никакого ответа.

Видео: Youtube/Россия 1