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Собянин: нерабочие дни сыграли свою роль в снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Сегодня, 15:25
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Собянин: нерабочие дни сыграли свою роль в снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

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В Москве снизилось число госпитализаций после заражения ковидом.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил журналистам телеканала "россия-1" о том, что нерабочие дни сыграли свою роль в снижении заболеваемости COVID-19 в Москве. Речь идет о неделе с 28 октября по 7 ноября включительно. По словам чиновника, в регионе фиксируется снижение числа новых зараженных ковидом, как и показатель по количеству госпитализированных граждан. При этом за последние пять дней в стационарах освободилось порядка тысячи инфекционных койкомест.

Это говорит уже о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости. Так что можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании, в снижении заболеваемости.

Сергей Собянин, мэр Москвы

По мнению главы города, сейчас рано делать выводы о влиянии нерабочей недели на уровень эпидемиологического улучшения. Он призвал журналистов выждать некоторое время, чтобы посмотреть, как обстановка будет развиваться в дальнейшем, когда граждане вернутся из отпусков на работу, а дети пойдут в учебные заведения.

В Москве после нерабочих дней число заболевших COVID-19 снизилось на 15%.

Фото: Kremlin.ru

Теги: москва, нерабочая неделя, сергей собянин
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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