Михаил Мурашко рассказал о темпах вакцинации во время нерабочей недели.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты уже 62 млн человек. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко на очередном заседании Координационного совета при правительстве по вопрос борьбы с распространении коронавирусной инфекции. Чиновник добавил, что темпы прививок среди населения во время нерабочей недели сохранились на хорошем уровне. За этот период вакцину поставили по стране 3,7 млн человек.

Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие, за нерабочие дни привито 3,7 млн человек. Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В Москве после нерабочих дней число заболевших COVID-19 снизилось на 15%.

Фото и видео: правительство России