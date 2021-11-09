Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты уже 62 млн человек. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко на очередном заседании Координационного совета при правительстве по вопрос борьбы с распространении коронавирусной инфекции. Чиновник добавил, что темпы прививок среди населения во время нерабочей недели сохранились на хорошем уровне. За этот период вакцину поставили по стране 3,7 млн человек.
Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие, за нерабочие дни привито 3,7 млн человек. Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
В Москве после нерабочих дней число заболевших COVID-19 снизилось на 15%.
Фото и видео: правительство России
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