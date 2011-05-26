В Петербурге проходит лечение участник СВО, перенесший свыше 30 операций

У пациента много сложнейших и тяжелейших ранений.

В Петербурге 30-летний участник СВО Александр Гущев проходит лечение. Как пишет "Петербургский дневник", он выжил благодаря мастерству врачей и любви.

У пациента много сложнейших и тяжелейших ранений, специалисты боролись за каждый миллиметр.

Александр Гущев перенес тяжелое сочетанное ранение головы, груди, живота с повреждением и грудной, и брюшной полости, обширного повреждения таза и конечностей. Действительно, ранение было очень тяжелое, он прошел более 30 оперативных вмешательств в различных медицинских учреждениях нашей страны, значительная часть – в Военно-медицинской академии, из которой он уже был переведен в Госпиталь для ветеранов войн. Это были тяжелые этапные операции и на конечностях, и на органах таза, и на брюшной полости, и на мочевыводящих путях. Тимофей Горшенин, замначальника госпиталя по хирургии

Александр находится в госпитале почти 2 года, рядом с ним практически всегда жена Марина.

Такая значительная поддержка со стороны его жены помогла ему выстоять. Да, наш мир часто очень жесток. Но, знаете, когда смотришь на такие отношения, просто веришь в человека, в человеческие качества, душевность, заботу. Как говорится, благословите женщину. Тимофей Горшенин, замначальника госпиталя по хирургии

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Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)