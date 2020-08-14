В первую очередь РФ обеспечит препаратом граждан страны.

Глава Минздрава сообщил о высоком спросе на вакцину от коронавируса за рубежом. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на Михаила Мурашко. Чиновник объяснил, что в первую очередь Россия планирует закрыть собственные нужды в созданном препарате, а уже после этого обеспечивать зарубежных партнеров.

Звонков идет очень много, но в первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка. Процесс идет Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Чиновник отметил, что в первую очередь медики ориентируются на проведение вакцинации граждан РФ. Первыми препарат получат врачи и другой медицинский персонал. Вакцина будет направлена во все регионы "по отдельным категориям граждан". В настоящее время специалисты уже занялись производством препарата. Первые серийные образцы будут изготовлены уже в августе.

Филиппины планируют начать тестировать российскую вакцину от коронавируса в октябре.

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