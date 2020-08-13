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Филиппины планируют начать тестировать российскую вакцину от коронавируса в октябре

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Правительство страны рассказало о третьем этапе клинических испытаний препарата из РФ.

Филиппины планируют начать тестировать российскую вакцину от коронавируса в октябре. Об этом во время пресс-конференции рассказал пресс-секретарь президента Гарри Рок. Чиновник отметил, что местные эксперты начнут клинические испытания препарата российского производства "Спутник V" в октябре текущего года.

Третья стадия клинических испытаний вакцины на Филиппинах пройдет одновременно с Россией с октября по март 2021 года

сообщение администрации президента Филиппин

На Филиппинах добавили, что в сентябре медики завершат проверку первого и второго этапов российских испытаний. По словам чиновника, эти работы финансирует Москва. Если все тесты пройдут успешно, то в апреле 2021 года местное управление по контролю за лекарствами зарегистрирует вакцину от COVID-19 на Филиппинах.

Напомним, что 10 августа президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что правительство закупит российскую вакцину сразу после начала ее массового производства.

В Сербии назвали создание в России вакцины от коронавируса историческим для человечества.

Видео: kremlin.ru

Теги: вакцина, филиппины
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, Новости России,

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