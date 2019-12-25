Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на Филиппинах

В Госдепе объяснили, что встреча с коллегой из Москвы может быть запланирована на полях АСЕАН.

Американский государственный сектретарь Марко Рубио при администрации президента-республиканца Дональда Трампа заявил, что был бы готов к рабочей встрече с российским коллегой, министром по иностранным делам Сергеем Лавровым на полях мероприятий, организованных по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах. СМИ хотели также узнать у высокопоставленного чиновника из Госдепа о том, планируется ли встреча с китайским дипломатом Ван И.

Не уверен, что это окончательно согласовано. Но мы бы были готовы к встрече с ними. Конечно. Марко Рубио, госсекретарь США

Как заявил ранее объявило американское внешнеполитическое ведомство, глава дипломатии страны будет находиться в Маниле в период с 19 по 23 июля. У марко Рубио пройдут в том числе двусторонние встречи с должностными лицами ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сергей Лавров также примет участие в некоторых мероприятиях АСЕАН министерского уровня на территории Филиппин. Как подтвердила ранее общественности официальный представитель МИД России Мария Захарова, делегат от Москвы будет участвовать в этих мероприятиях в период с 21 по 23 июля.

Рубио: США могут больше не выпускать лицензии на поставки нефти из России.

Фото: YouTube / U.S. Department of State