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Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на Филиппинах
Сегодня, 9:03
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Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на Филиппинах

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В Госдепе объяснили, что встреча с коллегой из Москвы может быть запланирована на полях АСЕАН.

Американский государственный сектретарь Марко Рубио при администрации президента-республиканца  Дональда Трампа заявил, что был бы готов к рабочей встрече с российским коллегой, министром по иностранным делам Сергеем Лавровым на полях мероприятий, организованных по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах. СМИ хотели также узнать у высокопоставленного чиновника из Госдепа о том, планируется ли встреча с китайским дипломатом Ван И.

Не уверен, что это окончательно согласовано. Но мы бы были готовы к встрече с ними. Конечно.

Марко Рубио, госсекретарь США

 

Как заявил ранее объявило американское внешнеполитическое ведомство, глава дипломатии страны будет находиться в Маниле в период с 19 по 23 июля. У марко Рубио пройдут в том числе двусторонние встречи с должностными лицами ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сергей Лавров также примет участие в некоторых мероприятиях АСЕАН министерского уровня на территории Филиппин. Как подтвердила ранее общественности официальный представитель МИД России Мария Захарова, делегат от  Москвы будет участвовать в этих мероприятиях в период с 21 по 23 июля.

Рубио: США могут больше не выпускать лицензии на поставки нефти из России.

Фото: YouTube / U.S. Department of State

Теги: асеан, госдеп, марко рубио, мид, рабочая поездка, сергей лавров, филиппины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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