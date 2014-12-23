Рубио: США могут больше не выпускать лицензии на поставки нефти из России

Предыдущая лицензия США в отношении поставок нефти из РФ истекла 16 мая.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе может отказаться от выдачи новых исключений из санкционного давления против российской нефти, однако окончательное решение по этому вопросу примет позже лидер Белого дома. Соответствующее заявление перед западными журналистамисделал американский государственный секретарь США Марко Рубио. Иностранный чиновник из Госдепа пояснил, что постановление будет одобрено ближе к дате истечения действующих послаблений. СМИ задали эксперту вопрос о том, отказывают ли власти США от идеи выдачи новых лицензий на закупки российской нефти.

Потенциально да. Я имею в виду, что это решение, которое президенту придется принять по мере приближения к дате истечения срока действия . Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что позиция Марка Рубио прозвучала всего спустя неделю после того, как 17 июня прекратила действие последняя американская лицензия, разрешавшая ограниченные сделки с российской нефтью. Документы были выпущены 18 мая и действовали до 0.01 по местному времени (7.01 утра по времени Москвы) 17 июня. При этом лицензия не распространялась на операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми регионами России.

Рубио рассказал, от чего зависит выделение средств на восстановление Ирана.

Фото: YouTube / U.S. Department of State