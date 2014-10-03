Рубио рассказал, от чего зависит выделение средств на восстановление Ирана

В Госдепе США заметили, что Тегеран не увидит американских инвестиций.

Выделение денежных средств на восстановление территории Ирана будет зависеть от решения вопросов безопасности, а американское государственное финансирование в процессе этих вложений капитала не предусматривается. С такими заявлениями перед журналистами выступил по прибытии в Абу-Даби (ОАЭ) государственный секретарь США Марко Рубио. Иностранный чиновник прибыл в страну в рамках своего рабочего ближневосточного турне. СМИ задали вопрос высокопоставленному гостю из Госдепа о перспективах участия вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе и арабских стран региона в формировании инвестиционного фонда в интересах властей из Тегерана.

Это далеко в будущем. Это часть обсуждения того, что может произойти, если Иран, его руководство, примет решение о том, что они хотят быть страной, а не революционным движением, которое занимается экспортом террора. Марко Рубио, госсекретарь США

В Госдепе США уточнили, что благоприятные возможности могут включать в себя инвестиции,но не американские. Однако даже эти вложения зависят от прогресса по ряду вопросов в сфере безопасности, которыми придется заниматься делегациям в предстоящие дни.

Лаврова удивило заявление Рубио о посредничестве США по Украине.

Фото: YouTube / Senator Marco Rubio