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Лаврова удивило заявление Рубио о посредничестве США по Украине
Сегодня, 16:24
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Лаврова удивило заявление Рубио о посредничестве США по Украине

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Заявление государственного секретаря Марко Рубио о том, что США не могут выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине, вызывает удивление. Об этом заявил на пресс-конфренции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр связал высказывание политика с тем, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину, в том числе через санкционные ограничения и программы содействия военно-промышленному сектору ВСУ.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что российские власти положительно оценивают готовность главы Белого дома Дональда Трампа к диалогу.

Ранее Рубио заявил, что вашингтонская администрация во главе с Трампом разрабатывают законопроект об ужесточении санкций против России. По словам госсекретаря США не являются беспристрастным посредником и "поддерживают одну сторону, а не другую.

Фото: МИД РФ

Теги: марк рубио, сергей лавров, сша и украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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