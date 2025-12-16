Лаврова удивило заявление Рубио о посредничестве США по Украине

Заявление государственного секретаря Марко Рубио о том, что США не могут выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине, вызывает удивление. Об этом заявил на пресс-конфренции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр связал высказывание политика с тем, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину, в том числе через санкционные ограничения и программы содействия военно-промышленному сектору ВСУ.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что российские власти положительно оценивают готовность главы Белого дома Дональда Трампа к диалогу.

Ранее Рубио заявил, что вашингтонская администрация во главе с Трампом разрабатывают законопроект об ужесточении санкций против России. По словам госсекретаря США не являются беспристрастным посредником и "поддерживают одну сторону, а не другую.

Фото: МИД РФ