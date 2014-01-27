Лавров выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в Бангкоке

В МИД России отреагировали на трагедию в Бангкоке, унесшую жизни людей.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров выразил глубокие соболезнования народу Таиланда и семьям погибших в результате крупного пожара, который произошел в северной части города Бангкока. Такой комментарий отечественный дипломат дал в отношении трагедии, выступая на межправительственном совещании главы внешнеполитических ведомств стран-членов АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Мероприятие организовано в Маниле. 15 июля СМИ сообщили о 32 погибших в результате пожара в баре Бангкока. По данным местных властей, в общей сложности в пожаре пострадали 75 человек. Никто из наших соотечественников не был ранен или травмирован.

Хотел бы перед началом своего выступления выразить глубокие соболезнования народу Таиланда, семьям и близким погибших в результате недавнего страшного пожара в Бангкоке. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Манилу 21 июля. До 23 июля у чиновника из Москвы запланирована насыщенная программа. Кроме рабочих официальных контактов она включает в себя включает участие в совещании министров внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах "Россия - АСЕАН", Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. Сама АСЕАН была создана в 1967 году. В организацию входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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Фото: МИД России