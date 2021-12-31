Лавров: Запад имитирует готовность к переговорам по Украине

Глава МИД России объяснил, что наша страна больше не верит обещаниям Европы.

Коллективный Запад лишь имитирует готовность к переговорам по вопросу мирного урегулирования на украинской территории, но в реальности пытается в открытую диктовать Москве собственные ультиматумы. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая от 9 июля на совместной пресс-конференции с коллегой из внешнеполитического ведомства Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту. Мероприятие с участием СМИ состоялось по завершению рабочих переговоров между делегатами двух стран.

Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес РФ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: у России исчерпан запас веры в желание Запада договариваться.

Фото и видео: МИД России