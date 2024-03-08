Лавров: у России исчерпан запас веры в желание Запада договариваться

Российская сторона окончательно исчерпала свой запас веры в наличие у стран коллективного Запада желания договариваться с Москвой. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая от 9 июля на совместной пресс-конференции с коллегой из внешнеполитического ведомства Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту. Встреча с участием прессы состоялось по завершению рабочих переговоров между делегатами двух стран. Таким образом Сергей Лавров заметил, что наше государство больше не верит западникам в том, что они действительно стремятся к достижению каких-либо решений по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Ну, и точно так же в 2022 году уже было договорное решение между Россией и Украиной, его подорвал тот же самый Запад, открыто и публично. Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем, этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России заметили, что сейчас международные союзники киевского режима лицемерно продолжают призывать Москву к переговорному решению, хотя реальные переговорные решения, причем под гарантиями Запада, были достигнуты Россией и Украиной еще где-то в 2014, 2015, 2019 годах. Однако во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом.

Лавров заявил, что хотел бы выхода России из ОБСЕ.

Фото: МИД России