Лавров заявил, что хотел бы выхода России из ОБСЕ

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров заметил, что хотел бы увидеть выход нашей страны из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая на текущий момент превратилась в "полумертвую организацию". Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". Эксперт пояснил, что такое решение в любом случае остается за президентом.
ОБСЕ, конечно, - это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с Александром Грушко говорили, спорили, - это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации. Если бы не одно обстоятельство: другие не выйдут. Мы выйдем одни.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что стране не будет "неуютно" от того, что она покинет организацию в одиночку. Однако не будет лишним иметь такую площадку, на которой можно предъявлять факты в ответ на то, что противники поливают руководство грязью, начерпанной из лужи. При этом ответчикам уже нечего будет сказать.
Лавров заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной в любое время.
Фото и видео: МИД России
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