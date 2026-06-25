Глава МИД России заметил, что решение в любом случае останется за Владимиром Путиным.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров заметил, что хотел бы увидеть выход нашей страны из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая на текущий момент превратилась в "полумертвую организацию". Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". Эксперт пояснил, что такое решение в любом случае остается за президентом.

ОБСЕ, конечно, - это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с Александром Грушко говорили, спорили, - это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации. Если бы не одно обстоятельство: другие не выйдут. Мы выйдем одни. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что стране не будет "неуютно" от того, что она покинет организацию в одиночку. Однако не будет лишним иметь такую площадку, на которой можно предъявлять факты в ответ на то, что противники поливают руководство грязью, начерпанной из лужи. При этом ответчикам уже нечего будет сказать.

Лавров заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной в любое время.

Фото и видео: МИД России