Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной в любой момент и вернуться к той точке, в которой они остановились. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола.

Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях по украинской теме всегда подчеркивает, что российские власти предпочитают политико-дипломатическое урегулирование. Также он отметил, что CША вроде бы стали отходить от претензий на роль посредника по Украине, усиливая санкционное давление на РФ.

Политик добавил, что параметры такого урегулирования согласовали на Аляске почти год назад.

Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось так, как получилось, Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ране мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился планами завершить военный конфликт до зимы.

Фото: МИД России