В Германии отрезвили украинские власти по вопросу производства ракет для Patriot.

Украина еще долго будет оставаться без защиты перед ударами ВС России, ведь запуск лицензионного производства перехватчиков Patriot в Киеве может растянуться на годы. Об этом заявил немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке, его процитировал Telegram-канал "Политика Страны".

Эксперт выразил уверенность, что Россия успеет запустить по Украине 1400 баллистических ракет, пока киевский режим запустит собственное производство перехватчиков к Patriot

В качестве примера Рёпке привел Германию, которая уже год работает над запуском производства. Он отметил, что только одни переговоры по заключению этих контрактов м обсуждение вопросов интеллектуальной собственности занимают месяцы. Речь идет о технологических и бюрократических барьерах.

Западные аналитики неоднократно сообщали, что ракету Patriot создают годами, поэтому производство на Украине не появится в те сроки, на которые она рассчитывает.

Аналитик Ларри Джонсон уверен, что Белый дом во главе с президентом Дональдом Трампом не смогут поставить киевскому режиму ракеты Patriot собственного производства.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)