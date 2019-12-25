Илон Маск призвал Украину уступить России территории

Маск неоднократно высказывался о необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине.

Конфликт на Украине может быть завершен только в том случае, если западные страны согласятся пойти на территориальные уступки России. Об этом в интервью The Economist заявил американский предприниматель Илон Маск.

Миллиардер напомнил, что в вопросе мирного урегулирования он давно придерживается прагматичной позиции. Например, несколько лет назад Макс заявлял о необходимости определенных уступок Москве, иначе боевые действия затянутся на годы.

Я уже давно выступаю за мир… Иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. Илон Маск, бизнесмен.

Основатель компаний Tesla заявил, что его раздражает поведение западных дипломатов, которые устраивают роскошные приемы, пока гибнут люди. Кроме того, представители стран ЕС с высокомерием рассуждают о том, что Россия должна покинуть освобожденные территории.

Накануне состоялась главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио. В Германии сделали вывод, что стороны ищут пути мирного решения украинского конфликта.

Фото: YouTube / PowerfulJRE