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В Германии высказались о встрече Лаврова и Рубио в Маниле

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Кристоф Ваннер сообщил о том, для чего Москва и Вашингтон встречались на площадке АСЕАН.

Рабочая встреча в Маниле российского министерства по иностранным делам Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Марко Рубио показала мировой общественности  то, что стороны ищут пути мирного решения украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Известно, что иностранный корреспондент из Берлина находится с рабочим визитом в Киеве.  По его мнению специалиста, вашингтонскую администрацию при президенте-респбуликанце Дональде Трампе нельзя назвать нейтральной, так как власти Белого дом а все больше склоняются к принятию позиции Банковой улицы. Таким образом, это может негативно сказаться на поиске решения.

Я думаю, что все это было не чем иным, как попыткой оценить текущую позицию другой стороны и понять, стоит ли садиться за стол переговоров сейчас, может ли что-то из этого получиться, могут ли они действительно приблизить к миру.

Кристоф Ваннер, эксперт

В Германии предупредили о готовности Зеленского сдаться.

Фото и видео: YouTube / WELT

Теги: welt, встреча лаврова и рубио, германия, кристоф ваннер, переговоры
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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