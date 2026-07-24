Кристоф Ваннер сообщил о том, для чего Москва и Вашингтон встречались на площадке АСЕАН.

Рабочая встреча в Маниле российского министерства по иностранным делам Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Марко Рубио показала мировой общественности то, что стороны ищут пути мирного решения украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Известно, что иностранный корреспондент из Берлина находится с рабочим визитом в Киеве. По его мнению специалиста, вашингтонскую администрацию при президенте-респбуликанце Дональде Трампе нельзя назвать нейтральной, так как власти Белого дом а все больше склоняются к принятию позиции Банковой улицы. Таким образом, это может негативно сказаться на поиске решения.

Я думаю, что все это было не чем иным, как попыткой оценить текущую позицию другой стороны и понять, стоит ли садиться за стол переговоров сейчас, может ли что-то из этого получиться, могут ли они действительно приблизить к миру. Кристоф Ваннер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / WELT