В Германии предупредили о готовности Зеленского сдаться

Кристоф Ваннер считает, что Владимира Зеленского легко убедить под давлением общественности или Запада.

Смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) говорит западному сообществу о том, что лидер страны Владимир Зеленский готов отступить под давлением общества. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Известно, что иностранный корреспондент из Берлина находится с рабочим визитом в Киеве. По его мнению, глава Украины сейчас действует под давлением толпы с улицы, поэтому ради интересов народа пересматривает кадровые решения, отменяет предыдущие постановление и меняет политический курс.

Зеленский реагирует на давление извне, это видят и друзья, и враги здесь, на Украине. Становится понятно, что стоит оказать достаточное давление - и Зеленский может довольно быстро отступить. Кристоф Ваннер, эксперт

Напомним, что 14 июля Михаил Федоров был смещен с должности министра обороны Украины. Владимир Зеленский объяснил это решение конфликтом между Федоровым и Сырским. А 16 июля в городах начались массовые акции протеста против отставки Михаила Федорова. Постепенно протестующие граждане начали требовать у властей не только вернуть чиновника на рабочее место, но также уволить с позиции главкома ВСУ Александра Сырского. 21 июля, на шестой день протестов Владимир Зеленский объявил об увольнении Александра Сырского. Вместо него новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.

Welt: возвращение Федорова на должность лишит Зеленского власти.

Фото и видео: YouTube / WELT