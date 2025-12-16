Зеленский: Украина намерена завершить конфликт с Россией до зимы

При этом он не исключил, что Киеву понадобится новый пакет военной помощи.

Украина рассчитывает, что до наступления зимы военный конфликт будет завершен. Этому поспособствует только усиление давления на Россию, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на заседании Европейского совета.

Он пожаловался европейским союзникам, что если боевые действия продолжатся еще на одну зиму, ВСУ потребуется поддержка в виде вооружения, как минимум 300 ракет для систем ПВО. Кроме того, Украине понадобятся дополнительные поставки газа, дизельного топлива и энергетического оборудования.

В этом же выступлении он вновь заявил, что готов выйти на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский напомнил, что прошлая зима была для Украины ужасной, поэтому переговоры с Россией нужно организовать до начала следующей. В качестве площадки он предложил Швейцарию, Турцию, США или одну из стран Ближнего Востока.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий для решения украинского кризиса.

Фото: YouTube / Офіс Президента України