Встреча Лаврова и Рубио завершилась, продлившись 35 минут

В ходе беседы стороны планировали уделить особое внимание вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Рабочие переговоры между российским минист ром по иностранным делам Сергем Лавровым и американским государственным секретарем Марко Рубио завершилась в Маниле. СМИ сообщают о том, что мероприятие длилось 35 минут. Согласно официальному расписанию дипломата из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе, на встречу с коллегой из Москвы было выделено порядка получаса. Днем ранее российский министр выразил уверенность в том, что встреча в любом случае будет полезной. Он собирался спросить у Марко Рубио о том, какую именно позицию в данный момент белый дом и Госдеп занимают по мирному урегулированию украинского кризиса. Его оппонент говорил СМИ о том, что обсудит вопрос того, сохраняется ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в решении регионального кризиса.

Напомним, что с российской стороны в переговорах участвовали заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин, а также постоянны представитель президента при АСЕАН Евгений Загайнов. США на встрече представляли заместитель государственного секретаря по политическим делам Элисон Хукер и специальный посланник лидера Белого дома Серджио Гор. Делегации покинули зал для переговоров в 12:31 по местному времени (в07:31 утра по времени Москвы). Встреча стартовала в 11:54 утра (06:54 по времени Москвы). Ожидается, что следующий двусторонний контакт у Марко Рубио пройдет на площадке Филиппинского международного конференц-центра около 12:25 утра.

Таким образом мероприятие от 23 июля 2026 года стало четвертой личной встречей двух дипломатов. Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио виделись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это событие состоялось в сентябре 2025 года.

Лавров выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в Бангкоке.

Фото: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье

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