Зоран Джорджевич объяснил, что радуется успехам российской медицины.

В Сербии назвали создание в России вакцины от коронавируса историческим для человечества. Об этом в интервью для ТАСС сообщил министр труда, занятости и по социальным вопросам Зоран Джорджевич.

Меня лично очень обрадовала новость, что вакцина создана и зарегистрирована. Важная новость для Сербии, поскольку, как обещал наш президент Александар Вучич, Сербия будет одной из первых стран, которая получит вакцину Зоран Джорджевич, министр труда в Сербии

Чиновник заметил, что рад тому, что именно Россия смогла первой зарегистрировать вакцину от COVID-19. Он надеется, что в ближайшем будущем сербские специалисты смогут получить к ней доступ, чтобы провести необходимые тесты на безопасность. После этого препарат будет разрешен для введения гражданам страны.

Германия рассказала о скептичном отношении к российской вакцине от коронавируса.

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