Медики будут получать доплаты за выявление онкозаболеваний на ранних стадиях

Михаил Мурашко рассказал о новом формате заинтересованности медиков во время диспансеризации пациентов.

Михаил Мурашко заявил о том, что российские медики будут получать доплаты за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Об этом глава Минздрава рассказал во время брифинга с журналистами. По информации от чиновника, врачи получат по одной тысяче рублей, если смогут определить рак во время диспансеризации.

Приказ №682, это инновация в российской системе. Это дополнительные выплаты медицинским работникам по 1 тыс. рублей за выявление злокачественного новообразования при проведении диспансеризации Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Специалист считает, что материальное поощрение станет мотивацией для проведения более тщательного осмотра пациента. Приказ о доплатах уже утвержден, подписан и зарегистрирован в Минюсте.

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