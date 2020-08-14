Страна продолжит собственные разработки лекарства.

Вьетнам купит у России вакцину от коронавируса. Об этом журналистам агентства Reuters рассказали чиновники из местного министерства здравоохранения. Они добавили, что одновременно с данной закупкой ученые продолжат разработку собственного препарата от COVID-19.

Ранее американский журналист с телеканала CNN Зак Вольф усомнился в действенности российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Это частично объясняется политическим давлением Кремля, который стремится изобразить Россию как глобальную научную силу Зак Вольф, американский журналист

Напомним, что в настоящее время во Вьетнаме насчитывается 911 случаев инфицирования коронавирусом. По стране летальный исход зарегистрирован у 21 пациента.

В Сербии назвали создание в России вакцины от коронавируса историческим для человечества.

Видео: YouTube / Минобороны России