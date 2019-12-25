На данный момент жертвами трагедии считаются пять человек.

На юге Индии загорелся автобус. Об этом сообщили местные журналисты из агентства "Синьхуа". В правоохранительных органах рассказали, что жертвами трагедии стали минимум пятеро человек. В списке погибших значатся два несовершеннолетних и женщина. Также есть пострадавшие. Их госпитализировали в местную больницу.

На данный момент известно, что частный транспорт направлялся в город Бангалор. Этот населенный пункт является административным центром штата Карнатака. Водитель автобуса скрылся с места трагедии до приезда спецслужб. В транспорте находилось 32 пассажира. По предварительной версии, пламя разгорелось из-за короткого замыкания, произошедшего в двигателе машины.

Два человека погибли в ходе беспорядков на юге Индии.