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На юге Индии загорелся автобус
Сегодня, 13:53
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lesjasap

На юге Индии загорелся автобус

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На данный момент жертвами трагедии считаются пять человек.

На юге Индии загорелся автобус. Об этом сообщили местные журналисты из агентства "Синьхуа". В правоохранительных органах рассказали, что жертвами трагедии стали минимум пятеро человек. В списке погибших значатся два несовершеннолетних и женщина. Также есть пострадавшие. Их госпитализировали в местную больницу. 

На данный момент известно, что частный транспорт направлялся в город Бангалор. Этот населенный пункт является административным центром штата Карнатака. Водитель автобуса скрылся с места трагедии до приезда спецслужб. В транспорте находилось 32 пассажира. По предварительной версии, пламя разгорелось из-за короткого замыкания, произошедшего в двигателе машины.

Два человека погибли в ходе беспорядков на юге Индии.

Теги: автобус, бангалор, индия, карнатака
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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