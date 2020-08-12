Полиция города Бангалор ввела комендантский час.

Два человека погибли в ходе беспорядков на юге Индии. Об этом сообщили журналисты из издания The Times of India. Они рассказали, что несколько десятков человек получили ранения после протестов, вспыхнувших вечером 11 августа в городе Бангалор. Он является столицей южного штата Карнатака.

В СМИ отметили, что протесты вызваны провокационной публикацией в социальных сетях. Родственники местного политика оскорбили религиозные чувства мусульман. Протестующие стали требовать ареста политика. Они угрожали тем, что собираются штурмовать его дом. Ранее здание было взято под охрану полицией. Представителей закона забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Также индийцы подожгли служебные автомобили.

Силовикам пришлось применить к демонстрантам гранаты со слезоточивым газом. Начальник полиции Бангалора Камала Панта рассказал, что в столкновениях травмы получили около 60 человек. Сейчас на территории города введен комендантский час.

Пакистан обстрелял индийские районы Кашмира.

Видео: Twitter / Nolan Pinto