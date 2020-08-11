Военные использовали стрелковое оружие и минометы.

Пакистан обстрелял индийские районы Кашмира. Об этом рассказали журналисты из Times of India. Инцидент произошел вечером 10 августа. Ряд районов в секторе Пунч на линии контроля подвергнулся нападению. Военные применили стрелковое оружие и минометы. Журналисты отметили, что таким образом Пакистан нарушил договоренности о прекращении огня в Кашмире. Нью-Дели открыл ответный огонь по противнику.

Генеральный директор полиции союзной территории Джамму и Кашмир Дилбаг Сингх рассказал, что Пакистан обеспечивает переброску боевиков в Кашмир. Террористы прибывают из лагерей в контролируемые Пакистаном части региона. на данный момент Индия имеет сведения о расположении на участке около 300 экстремистов, которые готовятся атаковать противника.

Напомним, что в 2019 году в Кашмире зафиксировано 3 168 фактов нарушения режима прекращения огня. В 2020 году Пакистан нарушал соглашение 1400 раз. Территория Кашмира считается спорной с 1947 года. Это произошло после того, как Британская Индия получила независимость. Страна разделилась на два государства по религиозному признаку.

Ракету для С-400 сравнили с оружием "Рафалей" в Индии.

Видео: YouTube / AP Archive