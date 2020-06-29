После атаки известно о еще минимум двоих пострадавших.

В Пакистане семь человек погибли при нападении на здание биржи. Об этом сообщили журналисты с местного телеканала Geo News. Они отметили, что кроме двух жертв медики зарегистрировали еще двух пострадавших в результате нападения боевиков. Ранения получили офицер полиции и охранник. Они госпитализированы.

Трагедия произошла в понедельник 29 июня. Двое мужчин ворвались в здание Пакистанской фондовой биржи. Они начали беспорядочную стрельбу по посетителям и сотрудникам учреждения. Перед началом штурма террористы взорвали гранату около главных ворот здания.

В настоящее время ведется эвакуация людей из биржи. Близлежащие улицы перекрываются правоохранительными органами и рейнджерами. Известно, что среди жертв - один полицейский и четыре охранника.

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Видео: Twitter/Sanam wani