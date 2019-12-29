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Пакистан выплатил России огромный советский долг

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Соглашение между Москвой и Исламабадом было подписано в декабре 2019 года.

Пакистан выплатил России советский долг в размере $93,5 млн. Долг образовался из-за встречных претензий в торговых операциях во времена СССР.

Соглашение между Москвой и Исламабадом было подписано в декабре 2019 года. Стороны договорились урегулировать финансовые требования и обязательства по операциям бывшего СССР

В 1980-е годы между странами проводились экспортно-импортные операции по поставкам различной продукции. Урегулирование спора было призвано способствовать притоку российских инвестиций в Пакистан.

Теги: инвестиции, пакистан, ссср, финансы, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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