Пакистан выплатил России огромный советский долг

Соглашение между Москвой и Исламабадом было подписано в декабре 2019 года.

Пакистан выплатил России советский долг в размере $93,5 млн. Долг образовался из-за встречных претензий в торговых операциях во времена СССР.

Соглашение между Москвой и Исламабадом было подписано в декабре 2019 года. Стороны договорились урегулировать финансовые требования и обязательства по операциям бывшего СССР

В 1980-е годы между странами проводились экспортно-импортные операции по поставкам различной продукции. Урегулирование спора было призвано способствовать притоку российских инвестиций в Пакистан.