Иностранцы рассказали о преимуществах советской машины над США и Германией.

Военные эксперты назвали лучший танк для Третьей мировой войны. На YouTube-канале Military History not Visualized представители Дрезденского музея Йенс Венер и Бернард Каст заявили, что советская техника идеально вписался бы в боевые действия в случае противостояния между странами. Специалисты уточнили, что принимают в расчет эпоху "холодного" противостояния сверхдержав.

По словам аналитиков, Т-72 обладал более передовыми характеристиками по сравнению с иностранными аналогами - немецким "Леопардом I" или американским M60. Советская машина была более быстроходна, маневренна, имела серьезную огневую мощь и систему защиты экипажа от поражающих факторов химического и биологического оружия.

Танк Т-72 находился на вооружении ГДР. Танк имел небольшую стоимость, поэтому его могла позволить купить даже страна со слабой экономикой. В рейтинге издания Military Watch Magazine в рейтинге лучших танков для Третьей мировой войны попали сразу две российских машины. Речь идет об "Армате" и "Прорыве". Они заняли первые позиции списка.

В Нижегородской области вандалы подожгли памятник - танк Т-34.

Видео: YouTube / Military History not Visualized