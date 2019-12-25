В LiveJournal опубликован материал о состоянии танковых войск Вооруженных сил России.

Раскрыто число танков у России. Пользователь LiveJournal с ником altyn73 рассказал о состоянии танковых войск РФ. Информацию автор публикации взял из открытых источников.

Общая штатная численность строевых частей составляет 2685 машин. Общее число новых и модернизированных танков (выпуска 2000 года и позднее) в строевых частях составляет порядка 1200 единиц, или около 45 процентов от общего числа пост altyn73

Автор материала отметил, что за прошедшее десятилетие Вооруженные силы России сформировали 39 новых танковых батальонов. Из них 32 - находятся на южном и западном направлениях. Также в стране резко ускорились темпы модернизирования танков.

В 1998-2010 годах было обновлено порядка 150 танков Т-72Б и Т-80У до уровня Т-72БА и Т-80УЕ-1, то в 2011-2020 годах поставки в войска составили более 600 танков Т-72Б3, более 300 танков Т-72Б3М и более 60 танков Т-80БВМ пост altyn73

Под Астраханью на учениях подбили российский танк.