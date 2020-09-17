War News Today опубликовал снимки с пострадавшей техникой.

Под Астраханью на учениях подбили российский танк. Об этом рассказали журналисты War News Today. Они опубликовали снимки серьезно пострадавшей техники. В СМИ заявили, что операция велась на полигоне с использованием противотанковых ракетных комплексов. Среди них были ПТРК "Конкурс" и ПТУР 9М113М.

На зафиксированных кадрах видно, что танк получил значительный ущерб, при этом его броня не пробита. Однако повреждения затронули элементы защиты конструкции. Журналисты отметили, что броню мог спасти "ящик ЗИП".

На данный момент официальных сведений о произошедшем на полигоне в Архангельской области нет, как и информации о том, когда произошло описываемое событие.

В Астраханской области иномарка протаранила и опрокинула грузовую "Газель" с похоронной процессией.

Фото: War News Today

Видео: YouTube/Минобороны России